Cento anni dalla fine della Grande Guerra, in scena “Finis Europae”

In sala Montanari il 6 novembre ore 18.20, Anmig Varese ricorda i cento anni della fine della Grande Guerra con una significativa rappresentazione teatrale, FINIS EUROPAE, messa in scena dalla compagnia Exire. Un’opera ricca di contenuti, con l’originale scrittura di Sergio Di Benedetto, la regia di Fabio Sarti e l’interpretazione di attori professionisti. “Un tenente degli alpini e il suo attendente catturano proprio all’ultimo giorno di guerra un generale austriaco e, fra gli ultimi lampi di bombe e mitraglie, si rifugiano di notte in una baracca. Parleranno di guerra e di pace, ma anche d’Europa”. (vedi allegato Finis Europae)

Ma il programma per la celebrazione del IV novembre inizierà una mezz’ora prima, con il ricordo di altri due centenari: quello di Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) che fu fondata a Milano il 29 aprile 1917, in piena guerra, e quello della sezione varesina che aprì il 3 novembre 1918. Per l’occasione sarà presentato l’Affresco della Pace, opera degli artisti varesini Stella Ranza, Samuele Arcangioli e Angelo Zilio, e verrà scoperta la Lapide della Pace posta sulla facciata dell’edificio, oggi sede degli uffici della cultura del comune di Varese, che fu eretto nel 1940 dagli stessi mutilati e invalidi di guerra, senza chiedere una lira a enti e istituzioni pubbliche. (vedi allegato locandina con programma)