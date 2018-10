Due domeniche di Miniartextil dedicate ai bambini

Nell’ambito di Miniartextil, la rassegna internazionale dedicata alla fiber art contemporanea a Como sino al 18 novembre, l’associazione culturale Arte&Arte, organizzatrice della mostra, propone “Miniarte”, speciali visite guidate per i più piccoli in programma domenica 4 e domenica 11 novembre.

Gli appuntamenti avranno inizio alle ore 10.30 e prevedono una speciale visita guidata fra le meraviglie in mostra alla ex Chiesa di San Francesco ora consacrata dal Comune di Como all’arte contemporanea: 13 grandi installazioni e 54 minitessili, preziose sculture realizzate con tecniche o materiali tessili e realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo. Al termine del percorso sarà offerta una dolce colazione a tutti i piccoli partecipanti.

“Miniarte nasce dalla strenua consapevolezza che l’arte contemporanea possa essere uno strumento molto utile negli anni della crescita e della formazione di un bambino – spiegano i promotori – L’arte crea curiosità e stupore nei più piccoli, portando quindi il bambino che osserva a compiere una riflessione su se stesso e su quello che lo circonda”.

Miniarte ha un costo di 5,00 euro a bambino e prevede la gratuità per un genitore accompagnatore.

L’appuntamento è per le ore 10,30 di domenica 4 e 11 novembre alla ex Chiesa San Francesco di Largo Spallino 1, a Como.

Attività adatta per bambni dai 5 ai 10 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: didattica@miniartextil.it oppure il sito.