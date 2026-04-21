Fermato a Como per un controllo su strada, aveva con sé contanti e marijuana, denunciato

La polizia di Stato di Como lunedì pomeriggio ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nigeriano di 37 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti penali e di polizia.

Verso le 18.00, una volante, durante il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, transitando in Via Anzani, ha proceduto al controllo d’iniziativa di un soggetto, cittadino marocchino di 34 anni, appiedato, il quale, alla vista degli operatori, aumentava il passo cercando di eludere il controllo. Essendo sprovvisto di documenti, il 34enne è stato accompagnato, dagli agenti, in Questura per una compiuta identificazione e da una preventiva ispezione, lo stesso è stato trovato in possesso di quattro involucri di plastica contenenti marijuana e 110 euro in banconote da 20 e 10 euro, presumibilmente provento di un’attività illecita, dato il suo status di disoccupato ed irregolare sul territorio.