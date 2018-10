Due ore di attesa al Cup: lunghe code al Sant’Antonio

Centoventi persone la scorsa settimana, scese oggi a 47.

È sempre problematica la situazione del servizio CUP dell’ospedale di Gallarate. Rientrata l’emergenza che aveva costretto, martedì scorso, l’Asst Valle Olona a tenere aperti solo due sportelli per poter concedere le ferie al personale e gestire una malattia, anche oggi l’attesa allo sportello ha superato abbondantemente i 90 minuti: « Sono arrivata alle 12 e ho atteso sino alle 13.40 perché avevo davanti a me 47 persone» afferma una utente arrabbiata.

Gli sportelli attivi in pausa pranzo erano 3, un numero sottodimensionato rispetto alle esigenze dell’utenza: « Stiamo studiando delle alternative per chi deve pagare il ticket – commenta il direttore generale dell’Asst Valle Olona Giuseppe Brazzoli consapevole dell’intasamento che si crea al Sant’Antonio Abate – Abbiamo dovuto spostare una persona al CUP di Busto perché abbiamo cambiato il sistema operativo e va fatto l’aggiornamento del personale. Non possiamo aprire ulteriori sportelli: anche quando sono tutti operativi si crea sempre la coda di gente in attesa perchè la domanda è aumentata. Sistemi alternativi di pagamento sono al vaglio e speriamo di introdurli prima possibile».

Alternative al Cup per prenotare le visite specialistiche sono possibili come il servizio dato dalle farmacie o al centralino unico regionale. Diverso è il pagamento, un’operazione che va fatta agli sportelli.