Due studentesse dell’Olga Fiorini premiate al Fashion Graduate Italia

Gli studenti di moda degli Istituti Olga Fiorini al top in Italia: anche quest’anno ben due menzioni speciali a “Fashion Graduate Italia” per due diplomate dell’Istituto Tecnico Moda di Busto Arsizio, uno dei percorsi d’istruzione in ambito moda proposti dagli istituti superiori Olga Fiorini.

Lunedì sera a Fashion Graduate Italia – manifestazione promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Confindustria Moda, Intesa Sanpaolo – alla presenza dell’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, sono stati premiati i vincitori del “contest” riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado con indirizzo moda di tutta Italia.

Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Tecnico Sistema Moda “Olga Fiorini” ha recitato un ruolo da protagonista assoluto, ottenendo due menzioni speciali per altrettante sue studentesse. La menzione speciale per la tecnica a Monica Montalbetti, diplomata nel luglio 2018, attualmente impegnata nel proseguimento del suo percorso di studi all’estero, e la menzione speciale per la grafica ad Angelica Calcaterra, che dopo il diploma ha scelto di completare la sua formazione nella grande “famiglia” di Olga Fiorini, specializzandosi nel campo della pelletteria e degli accessori nel percorso post-diploma di Acof Milano che sta riscuotendo notevole successo.

Ad accompagnare le studentesse alle premiazioni, che si sono svolte nel polo culturale Base di via Bergognone a Milano, erano presenti anche i professori Raffaella Maini ed Elio Turri, perché “i successi individuali sono sempre il frutto di un grande gioco di squadra che punta a far crescere i nostri ragazzi”, come spiegano i docenti.

«Sono riconoscimenti che ci riempiono d’orgoglio, soprattutto perché rappresentano una conferma tangibile della qualità del lavoro che stiamo portando avanti nella formazione sulla moda, in particolare nell’ambito della grafica e progettazione – sottolinea Luigi Iannotta, dirigente scolastico degli degli istituti scolastici superiori Olga Fiorini – questi riconoscimenti, che si aggiungono ai molti ottenuti nel corso degli anni dagli studenti dei percorsi di istruzione dell’ambito moda, il Liceo Artistico Design della Moda e l’Istituto Tecnico Sistema Moda, non sono soltanto un’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’azione formativa degli istituti Fiorini, ma una garanzia del fatto che stiamo aprendo ai nostri ragazzi delle opportunità concrete di carriera in un settore chiave del Made in Italy».

La serata di Fashion Graduate Italia è stata anche l’occasione per ottenere la conferma che presto l’assessore regionale con delega alla moda, Lara Magoni, verrà a Busto a visitare la sede degli istituti Olga Fiorini. «Le nostre porte sono sempre aperte – ricordano i direttori di Acof Mauro e Cinzia Ghisellini – siamo fieri di poter mostrare ai rappresentanti delle istituzioni come e dove nascono questi importanti riconoscimenti che i nostri studenti ricevono in giro per l’Italia».