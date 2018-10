Enerxenia va a canestro con la solidarietà

Il canestro utilizzato per l’inaugurazione del nuovo sportello di Enerxenia in villa Augusta è stato donato al CDD di Bregazzana gestito da Fondazione Renato Piatti Onlus. La consegna, da parte dell’amministratore delegato del gruppo Acsm Agam Paolo Soldani, si è tenuta oggi, venerdì 5 ottobre nella sede del centro che si prende cura di persone con disabilità.

Il canestro è stato ricevuto con entusiasmo dai ragazzi e dagli operatori del centro, alla presenza della Vice Presidente, Maria Caccia Dominioni Lazzati.

Un gesto non solo simbolico in un territorio in cui il basket è molto sentito e che promuove i valori del radicamento e della solidarietà.

Il canestro era stato messo a disposizione dei tanti bambini che avevano partecipato a inizio luglio alla festa di apertura degli sportelli di Enerxenia e che avevano sfidato nell’occasione i loro beniamini della Pallacanestro Varese, partner dell’azienda.