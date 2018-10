Fabrizio Gamberini nuovo presidente di Vibram Corporation Usa

Fabrizio Gamberini è il nuovo presidente di Vibram corporation negli USA. Il manager subentra a Mike Gionfriddo che lascerà la società il 31 dicembre 2018, mentre Richard Riegel, attuale membro del consiglio d’amministrazione, è stato eletto direttore del consiglio di amministrazione.

Fabrizio Gamberini entra in Vibram dopo la sua significativa esperienza come Ceo di Geox USA e di Marcolin USA, come general manager per Nike Inc. e come direttore commerciale per Hewlett Packard. Gamberini, che affiancherà Mike Gionfriddo fino alla fine dell’anno con l’obiettivo di garantire una transizione graduale, porta in Vibram la sua esperienza nella gestione di importanti brand di diversi settori merceologici e lavorerà a stretto contatto con il management internazionale e con il consiglio d’amministrazione.

Richard “Dicky” Riegel è stato direttore di Vibram Corporation dal 2015 e ora assume il ruolo di direttore del consiglio di amministrazione. In questa nuova carica, Richard lavorerà a stretto contatto con Fabrizio Gamberini per guidare la strategia aziendale.