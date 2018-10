Fratelli d’Italia fa festa al Museo del Tessile

Il Museo del Tessile ospita da venerdì 19 ottobre fino a domenica 21 ottobre la festa di Fratelli d’Italia con tre giorni di dibattiti, incontri, musica e cene.

La festa aprirà i battenti alle 19 di venerdì e la prima sera vedrà la presenza dell’onorevole Paola Frassineti, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il presidente provinciale di Fdi (e sindaco di Luino) Andrea Pellicini. A seguire concerto di Federico Goglio.

Sabato l’apertura è per l’ora di pranzo con possibilità di ristoro. Dalle 16 convegno sulla “criminalità d’importazione” e difesa legittima sempre con il senatore Ignazio La Russa, gli avvocati Porciani e Stocchino e alcuni imprenditori che hanno reagito tra i quali Mario Cattaneo e Rodolfo Corazzo. Alle 17,30 ci sarà Daniela Santanchè, in veste di coordinatrice regionale del partito, per la presentazione dei candidati alle provinciali.

Domenica 21 ottobre la giornata conclusiva con l’appuntamento alle 17,30 dedicato all’integrazione impossibile con l’onorevole Marco Zacchera. Segue la presentazione del libro “Impronte di Lupo” scritto dal presidente di Comunità Giovanile Lorenzo De Bernardi. La chiusura è dedicata al teatro con la compagnia Vertex Teatro.