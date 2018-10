In Frera anche gli animali parlano Español

Letture animate in italiano e in spagnolo e laboratorio creativo per bambini alla biblioteca Frera di Tradate che venerdì 19 ottobre dalle ore 16.30 ospita l’evento “Uno dos tres….anche gli animali parloano Español”, promosso dal gruppo di lettura “Voci di carta” in collaborazione con l’associazione culturale “Lengua y arte”.

I posti per partecipare all’evento sono limitati (massimo 40 bambini) quindi si è richiesta la prenotazione presso il banco prestito della biblioteca oppure telefonando al numero 0331 841820.

Per maggiori informazioni scrivere a eventi.bibliotecatradate@gmail.com.