A Tradate l’IMU diventa digitale: servizi online e assistenza ai cittadini

Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’acconto IMU, il Comune di Tradate presenta le novità e i servizi previsti per il 2026, puntando in particolare sulla digitalizzazione e sul supporto ai cittadini.

Le aliquote e le modalità di gestione dell’imposta sono state confermate dal Consiglio comunale con la delibera 35 del 22 dicembre 2025. Tra le principali novità c’è l’addio all’invio delle tradizionali lettere cartacee con i modelli precompilati: il Comune metterà invece a disposizione un servizio online per il calcolo guidato dell’imposta e la generazione del modello F24.

Le scadenze e le aliquote

L’IMU potrà essere versata in due rate oppure in un’unica soluzione: acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026

Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale, cioè la casa in cui il contribuente risiede abitualmente, mentre l’imposta si applica alle seconde case, alle aree edificabili, ai terreni e agli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per questi ultimi è prevista una detrazione di 200 euro. L’aliquota ordinaria per seconde case e altri fabbricati resta fissata al 10,6 per mille.

Confermate anche le agevolazioni già attive negli anni precedenti: riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori con contratto registrato e riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato. La soglia minima sotto la quale il versamento non è dovuto rimane fissata a 12 euro.

«Strumenti semplici e trasparenti»

L’assessore al Bilancio Erica Antognazza sottolinea la volontà dell’amministrazione di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione: «Il nostro obiettivo primario – spiega – rimane quello di garantire una gestione fiscale equa, trasparente e, soprattutto, a misura di cittadino. Sappiamo che la burocrazia può spaventare ed è per questo che abbiamo investito nel potenziamento dei servizi digitali, offrendo ai tradatesi strumenti gratuiti per calcolare l’imposta in autonomia, in modo rapido e senza margini di errore».

Il Comune ricorda inoltre che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione, quindi il calcolo e il versamento spettano direttamente al contribuente.

Supporto anche per chi non usa il digitale

Accanto ai servizi online, il Comune manterrà attivo anche il supporto diretto attraverso l’Ufficio Tributi, soprattutto per i cittadini meno abituati all’utilizzo degli strumenti digitali.

«Siamo consapevoli – aggiunge Antognazza – che non tutti hanno familiarità con il computer o con le piattaforme online. Nessuno sarà lasciato solo: gli operatori dell’Ufficio Tributi sono disponibili sia telefonicamente sia in presenza per aiutare i cittadini nel calcolo dell’imposta e nella stampa del modello F24».

Il servizio di calcolo online sarà disponibile sul sito comunale, dove sarà possibile elaborare anche eventuali ravvedimenti operosi. I cittadini che necessitano assistenza tramite email potranno contattare l’ufficio entro il 26 maggio per ricevere il conteggio prima della scadenza del 16 giugno.

Foto di Jens Neumann da Pixabay