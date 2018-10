Giorgio Angelucci rieletto pesidente provinciale Federmoda

Giorgio Angelucci è stato rieletto per il mandato 2018/2022 presidente provinciale Federmoda Varese. La rielezione, avvenuta per acclamazione durante la prima seduta del consiglio di Confcommercio Federmoda ha confermato la fiducia che il territorio ripone in una persona che ha sempre tutelato e rappresentato la categoria con forte impegno e dedizione.

Angelucci, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom Varese, ha proposto al consiglio come vice presidente vicario Bruno Guffanti di Saronno e come vice presidenti Milena Betto di Gallarate, Cristina Riganti di Busto Arsizio, Carlo Alberto Talamona di Luino, con l’approvazione all’unanimità dei presenti.

Fanno inoltre parte del consiglio Gualtiero Caudera e Paola Molinari di Varese, Stefania Brogioli e Corrado Lora di Gallarate, Roberto Colombo e Davide Usuelli di Busto Arsizio, Cristina Paola Moiana di Saronno, Luciana Montini di Luino.

Confcommercio Federmoda Varese annovera nell’ambito del territorio della provincia di Varese un migliaio di aderenti tra imprenditori appartenenti ai settori del commercio dell’abbigliamento e delle calzature.