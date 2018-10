Una giornata per affrontare insieme la Perdita Perinatale

Da trent’anni i Centri Melograno, informazione, maternità e nascita, si occupano di promuovere e sostenere una cultura della maternità, della nascita e della prima infanzia, dove sono prioritari il riconoscimento del valore sociale della maternità, la promozione del diritto alla salute e all’uguaglianza di dignità delle donne e dei bambini, il rispetto dei bisogni dei protagonisti della nascita, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La presenza a fianco delle persone nel percorso che le porta a divenire genitori ha comportato anche la condivisione dell’esperienza del lutto in gravidanza per aborto spontaneo, terapeutico o volontario e della perdita perinatale. L’accoglienza del dolore dei genitori che si sono trovati in questa situazione e la possibilità di offrire ascolto, comprensione e sostegno ha permesso di cogliere l’importanza del supporto in situazioni in cui spesso prevale il senso di solitudine e smarrimento, favorendo in questo modo l’attivazione delle risorse personali, familiari e della rete sociale di riferimento.

Il 15 ottobre verrà celebrata la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla perdita perinatale, al termine della quale, in contemporanea mondiale, si accenderà la “Wave of light “in ricordo di tutti i bambini. «Come Il Melograno – Centri Informazione Maternità e Nascita di Gallarate, Varese ci ospiterà per tutto il pomeriggio all’interno della bellissima cornice dei Giardini Estensi, a partire dalle 16.00, per accogliere genitori, operatori e cittadini interessati».

Il programma della giornata sarà il seguente:

– ore 16.00:

Apertura banchetto informativo, primo punto d’ascolto “Melograno Gallarate” per offrire accoglienza a famiglie, operatori e tutti gli interessati all’argomento;

Sarà presente con noi anche l’Organizzazione no-profit “I Barattoli della Memoria” (www.ibarattolidellamemoria.it), associazione nata un anno fa con lo scopo di valorizzare la consapevolezza del lutto perinatale grazie all’incontro di sei famiglie colpite da questo lutto.

Decoriamo insieme il “Bosco delle farfalle”. Alle famiglie viene proposto di decorare una farfalla di feltro con il nome del proprio bambino/a da appendere insieme sul telo-bosco.

Chi vuole può preparare a casa un simbolo-animaletto (non necessariamente una farfalla) per adornare il Bosco;

– dalle 16.30 alle 18.00:

Laboratori Creativi per i piccoli e Letture ad alta voce per bambini;

– ore 18.00:

Letture di brani e testimonianze di madri e padri che hanno vissuto la perdita del proprio figlio/a (Teatro Ammutinati-www.teatroammutinati.it); sarà presente l’autrice del libro “Parlami di lei”, Michaela K. Bellisario

– ore 18.30:

Lancio dei palloncini (rispettosi dell’ambiente);

– ore 19-20:

WAVE of LIGHT: accensione delle candele per l’Onda di Luce in contemporanea mondiale, in ricordo di tutti i bambini.

Per informazioni: www.melogranogallarate.it

oppure Chiara Maltagliati: 388 9250860 chiaramaltagliati74@gmail.com