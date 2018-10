Giovani Democratici, Capriolo verso la riconferma

Si è tenuto questa domenica il congresso provinciale dei Giovani Democratici: il segretario uscente Matteo Capriolo, dopo due anni di lavoro apprezzato da tutti gli iscritti, è l’unico candidato e va quindi verso la riconferma.

Sono stati due anni densi di iniziative e attività sul territorio quelli di Matteo Capriolo alla guida dei Giovani Democratici della provincia di Varese, giovanile che è rimasta sempre molto attiva rappresentando una componente fondamentale per il Partito Democratico Provinciale.

I punti del programma presentato per i prossimi due anni di mandato da Capriolo riguardano, fra le altre cose, una maggiore attenzione alla formazione politica attraverso iniziative mirate, un sostegno ai giovani democratici candidati nelle istituzioni locali e la collaborazione coi rappresentanti scolastici.

Erano presenti anche il consigliere Regionale Samuele Astuti e il candidato alla segreteria regionale dei Giovani Democratici, Lorenzo Pacini.

«Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora, sono convito che tutti insieme possiamo raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi nei prossimi due anni. Dopo il congresso mi metterò subito al lavoro per far sì che i Gd siano una giovanile sempre piu’ attiva, aperta, e che possa far sentire la propria voce su tutte le questioni politiche del nostro territorio» ha dichiarato Capriolo.