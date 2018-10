Gli studenti ospiti del CSE per conoscere la  disabilità acquisita da trauma cranico

Porte aperte per tutta la settimana dal 5 al 9 Novembre 2018 ai ragazzi delle classi quarte del liceo Crespi al C.S.E. di via Antonio Pozzi,3.

« È un modo – sottolinea Paolo Colombani, direttore dei servizi della cooperativa Progetto 98 e ideatore del progetto Rompicapo – per far conoscere ai ragazzi giovani la realtà della disabilità acquisita da trauma cranico per sensibilizzarli e, speriamo, per prevenire i comportamenti a rischio».

Dal 2003 la cooperativa Progetto 98 realizza interventi nelle scuole allo scopo di informare e formare i ragazzi sulle conseguenze del grave trauma cranico dovuto agli incidenti stradali e ai comportamenti a rischio.

La Cooperativa si è presentata ai ragazzi con diversi format: dalle dirette testimonianze di giovani disabili alla visione di filmati e clip. Questa edizione vedrà la presentazione del servizio da parte di un educatore, la visita ai laboratori, la visione di un cortometraggio di Betty e Valeria Colombo realizzato prendendo spunto da storie vere. Il video sarà visibile, al termine della settimana, direttamente dal canale progetto98 di You Tube.

www.progetto98.it