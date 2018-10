Halloween party a Villa Hussy

Aspettando la notte delle streghe, la biblioteca comunale di Villa Hussy, in piazza Risorgimento a Luino, propone un pomeriggio “da paura” dedicato a bambini e ragazzi per sabato 27 ottobre.

Dalle ore 15 alle 17 letture animate di “Storie da brivido”, a cura di Maddalena Capra e dell’associazione “Aca – educazione in rete”, seguite da un laboratorio a tema.

Le letture saranno tratte da “Adesso chiamo Zenone”, tra mostri, streghe, orchi, vampiri, lupi mannari, scheletri e fantasmi: Come fare per cacciarli? Dopo aver ascoltato le soluzioni della letteratura per bambini, spazio al laboratorio per costruire simpatici personaggi di Halloween “scaccia paura”.

Le attività sono adatte a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni (i più piccoli dovranno essere accompagnati da un genitore).

Dalle ore 17.30 il salone ospiterà invece “Halloween musical party”, evento-concerto realizzato in collaborazione con l’Accademia musicale Bertani.

Tutte le iniziative sono gratuite, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.luino.va.it, 0332532885 oppure info@accademiabertani.it, 0332531919.