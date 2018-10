Incidente in A2, muore una giovane tedesca

In un incidente avvenuto nella mattina di domenica 14 ottobre a Sigirino sulla A2 in direzione sud, è morta una 27enne tedesca.

Il pullman dove viaggiava la donna, partito dalla Germania, trasportava 25 persone in totale. Nell’urto contro un portale in ferro della segnaletica, due occupanti hanno riportato ferite gravi ma non sono in pericolo di morte, 8 passeggeri hanno riportato ferite medio gravi e quattro hanno avuto ferite leggere. Le persone illese sono 10.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, all’altezza dello svincolo del cantiere Alptransit. L’autobus era diretto verso sud, con una quarantina di passeggeri. Per permettere le operazioni di soccorso, che hanno previsto anche l’estrazione dei feriti dalle lamiere, l’autostrada è stata chiusa.

Gli occupanti del bus erano un gruppo di giovani che doveva recarsi in Italia con degli accompagnatori e due autisti.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato la Polizia cantonale, i Pompieri di Lugano, la Croce Verde di Lugano ed un equipaggio della Rega, un equipaggio del DIM dispositivo sanitario d’intervento per incidente maggiore, il Care Team, la Protezione civile, l’UT4 e l’Ustra per il ripristino della viabilità. Infine è intervenuta la Polizia della città di Bellinzona per la deviazione del traffico.