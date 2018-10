La lite finisce a bottigliate in testa: un ferito grave e un arresto

(Immagine di repertorio – Foto di Patrick Pescia)

Una lite nel cuore della notte e dalle parole si è passati ai fatti, con gravi conseguenze per entrambi i contendenti.

E’ successo la notte scorsa, verso l’una, in largo Mario Soldini a Mendrisio.

La lite è scoppiata tra un 26enne e un 35enne, entrambi cittadini svizzeri. In base alle ricostruzioni e per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, nel corso della colluttazione il 35enne è stato colpito al capo con una bottiglia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Mendrisio e i soccorritori del SAM che dopo aver prestato le prime cure al 35enne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 35enne ha riportato gravi ferite.

Il 26enne è stato nel frattempo fermato. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici, esposizione a pericolo della vita altrui, omissione di soccorso. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.