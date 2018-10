“La rabbia mi trasforma”, educare alla emozioni

“La rabbia mi trasforma” è il percorso di educazione alle emozioni proposto dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Malvicini ai bambini nella prima età scolare (7-10 anni).

L’iniziativa sarà presentata sabato 27 ottobre, dalle ore 10.30, negli spazi della libreria Potere ai bambini di via Robbioni: una mattinata dedicata a genitori e figli per scoprire come l’approccio sistemico-relazionale possa aiutare i bambini a scopreire che delle emozioni si può parlare, ed è anzi importantissimo riuscire ad esprimere con le parole i sentimenti che stanno dietro ai comportamenti.

Il percorso “la rabbia mi trasforma” si articola in 4 appuntamenti laboratoriali, adatti a bambini dai 7 ai 10 anni.

La partecipazione alla presentazione è gratuita ma occorre iscriversi scrivendo a info@potereaibambini.it oppure telefonando allo 0332 1692199.