La sfida tra Alto Verbano e Perugia finisce 5 a 3

Il grande patron Diego Basile l’aveva detto con forza, con convinzione: «Venderemo cara la pelle, non sarà facile venire a Daverio a fare man bassa!» e così è stato alla prima giornata di campionato di bocce fra Alto Verbano e A.P.E.R. Perugia.

I perugini erano saliti spavaldi al nord convinti di fare il classico boccone dei verbanesi, forti del mito D’Alessandro – incalcolabile il numero di titoli vinti, mondiali, europei, italiani, ha rappresentato per lustri l’icona delle bocce italiane nel settore raffa – di Luca Santucci, al sesto posto della classifica 17/18, di Luca Brutti, al 14° e di Giancarlo Gori, ampiamente nei primi cento classificati.

I pronostici erano tutti per loro e l’essere in trasferta non poteva certo rappresentare un ostacolo insormontabile, dato che i campi della splendida struttura della Bocciofila Davierese si possono definire molto vicini alla perfezione, essendo praticamente immuni da difetti evidenti. Tutto è pronto: presentazione delle squadre, pubblico delle grandi occasioni con il fiore all’occhiello della presenza del Consigliere Nazionale Moreno Volpi e del Presidente FIB Lombardia Sergio Ripamonti.

S’inizia sulla prima corsia con l’individuale – Christian Andreani contro Luca Santucci – sulla seconda va di scena la terna – Barilani, Gusmeroli, Signorini contro Brutti, D’Alessandro, Gori – quest’anno in unico set, invece dei tradizionali due contemplati dal regolamento dell’anno scorso. Non è l’unica novità regolamentare, dato che in questo campionato ogni set vinto permette di contare un punto, a vantaggio di una maggiore leggibilità del punteggio, inoltre il set in meno della terna viene compensato da un ulteriore scontro individuale, naturalmente con giocatori diversi rispetto all’individuale su due set. Lo scontro fra Andreani e Santucci è titanico, si esibiscono a livelli siderali, il pubblica sottolinea con mormorii di ammirazione giocate magistrali, innumerevoli le bocce colpite al volo nel modo esatto per trarre il massimo vantaggio e porre l’avversario in difficoltà, addirittura si aspetta il primo errore: possibile che non sbaglino mai? Allorchè Andreani raggiunge il fatidico ottavo punto esplode un tifo da stadio di calcio. Alto Verbano 1 – APER 0. Ma la gente si supera quando Andreani riesce a sconfiggere di nuovo Santucci col medesimo 8-6 del primo set: applausi interminabili a sottolineare l’impresa. Purtroppo per la terna le cose non vanno altrettanto bene, causa alcuni sprechi soccombe per 8-5, né va meglio a Barilani nell’altro singolare: prevale Brutti per 8-6, per cui si va al riposo sul due pari. Le coppie, come sovente accade, saranno quindi decisive, saranno capaci i campioni varesini di ottenere almeno un pareggio, si chiedono ansiosi gli spettatori? Preoccupazione superflua. Andreani, in condizione eccelsa, e Roberto Signorini sono spietati, non lasciano scampo a Brutti, D’Alessandro che sono travolti con punteggi severissimi 8-3 e 8-0. Alto Verbano 4 – APER 2: la vittoria è vicina, ma Barilani, Gusmeroli hanno veramente un cliente difficile da domare, Brutti e Gori lottano su ogni boccia e la partita sembra non debba finire mai. Ma terminare deve e finisce con un’ovazione interminabile quando i verbanesi mettono a segno l’ultimo punto 8-7: l’Alto Verbano ha vinto! L’ultimo set si disputa perché lo si deve fare per regolamento e per fissare il punteggio sul 5 a 3 finale. Grande giornata di sport. Ancora una volta, soprattutto a questi livelli, le bocce hanno trionfato.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

Sabato 13 ottobre – Daverio – Prima giornata Campionato Italiano Società Serie A – Alto Verbano – A.P.E.R. Capocavallo Perugia 5 – 3

Terna – Barilani, Gusmeroli, Signorini (AV) – Brutti, D’Alessandro, Gori (APER) 5-8 (0-1)

Individuale – Andreani (AV) – Santucci (APER) 8-6 8-6 (2-1)

Individuale – Barilani (AV) – Brutti (APER) 6-8 (2-2)

Coppia – Andreani, Signorini (AV) – D’Alessandro, Santucci (APER) 8-3 8-0 (4-2)

Coppia – Barilani, Gusmeroli (AV) – Brutti, Gori (APER) 8-7 0-8 (5-3)

Venerdì 19 ottobre – Creva (Luino) – Finale regionale individuale B,C,D.