La transizione digitale nella pubblica amministrazione

Mercoledì 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti di Varese si terrà il primo evento in Italia dedicato alla transizione digitale nella P.A., dedicato ai comuni con meno di 25.000 abitanti. Tra i temi in programma: come rispettare i diritti digitali dei cittadini integrando GDPR, trasparenza, misure minime di sicurezza e dematerializzazione dei processi in un unico sistema; come riorganizzare i processi del tuo ente per semplificare il tuo lavoro e quello di tutto il tuo staff; come trasformare il tuo ente in un’eccellenza della digitalizzazione; come seguire i processi del tuo Ente anche se non sei un ingegnere informatico o gestionale; come evitare pericolosi errori che potrebbero trasformarsi in pesanti sanzioni.