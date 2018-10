L’addio a Raffaella Caimi, morta tra i monti della Valsesia

Si terranno giovedì 18 settembre alle 14.30 i funerali di Raffaella Caimi, la donna di 49 anni di Castano Primo morta in un incidente in montagna, sabato scorso, in Valsesia. Il rosario si terrà invece mercoledì sera alle 20.

La morte di Caimi ha toccato profondamente la cittadina di Castano Primo, dove era molto conosciuta anche per il suo impegno nelle associazioni culturali, nella musica e in parrocchia.

L’incidente costato la vita a Raffaella Caimi è avvenuto sabato scorso sul versante valsesiano dell’Altenberg: la donna era precipitata per decine di metri, è probabilmente morta sul colpo. Sul posto era intervenuta una squadra terrestre del Soccorso Alpino, la salma è stata poi portata a valle da un elicottero.