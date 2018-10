Precipita dal sentiero, 49enne muore in montagna

Una donna di 49 di Castano Primo, Raffaella Caimi, è morta dopo essere precipitata da un sentiero.

È accaduto sabato 13 ottobre, in Alta Valsesia, sulla cresta vicino alla cima dell’Altemberg (2395 metri), a cavallo tra i territori di Rimella in Valsesia e Valstrona.

La donna era in gruppo, è scivolata ed è precipitata per diversi metri. Immediato l’allarme degli altri escursionisti (dal Milanese) ma a causa della scarsa visibilità l’eliambulanza non è potuta arrivare in loco. Ci ha pensato invece la squadra inviata via terra dal Soccorso alpino, che ha potuto però solo constatare il decesso della donna, la cui salma è stata recuperata poi più tardi con elicottero.

Tra sabato e domenica il Soccorso Alpino ha recuperato anche un escursionista disperso, anche lui dell’Alto Milanese, residente a Legnano. Si era perso nella zona Corni di Nibbio, in provincia di Vco: soccorso in stato di ipotermia, è stato ricoverato in ospedale a Verbania ma sta bene.