“Leggereinsieme” in italiano e spagnolo con i bambini

Lettura animata bilingue, in italiano e spagnolo, sabato 13 Ottorbre alle ore 11.00 presso la Biblioteca civica di Castellanza, che ospita il secondo e ultimo appuntamento di “Leggereinsieme”, la mini rassegna di letture animate dedicata ai piccoli e piccolissimi lettori promossa in collaborazione con il Sistema bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona.

L’evento di sabato mattina sarà un omaggio a Maria Elena Walsh (Ramos Mejía 1930-Buenos Aires 2011), scrittrice, cantautrice, poetessa e drammaturga argentina che ha dedicato all’infanzia molte delle sue opere, che sono diventate un vero mito della letteratura argentina e latinoamericana. A questo scopo è stato scelto il breve racconto “Habìa una vez un bosque” ovvero “C’era una volta un bosco”, un bosco invisibile teatro di una grande avventura animata per li piccoli lettori della biblioteca da Cintia Colavita, attrice di madrelingua spagnola

“Oltre alla lettura precoce anche entrare in contatto con una lingua straniera fin da piccoli ha grandi vantaggi sullo sviluppo dei bambini“, spiegano le bibliotecarie di Castellanza, da tempo impegnate nel diffondere la lettura tra i piccoli e piccolissimi insieme alle loro famiglie “perché non è mai troppo presto per amare i libri”.

Evento gratuito, adatto ai bambini dai 4 anni in su.

Per info e prenotazioni 0331 503696 biblioteca@comune.castellanza.va.it.