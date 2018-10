L’impatto e il ribaltamento in mezzo all’incrocio, tre feriti

Un’auto su un fianco e un’altra danneggiata in mezzo all’incrocio. È la scena che è apparsa ai soccorritori giunti all’incrocio tra via Milazzo e via Castelmorrone a Busto Arsizio allertati dalla segnalazione di un incidente.

L’impatto è avvenuto alle 12.30 di sabato 13 ottobre e sul posto si sono recate due ambulanze con l’automedica. Allertati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i vigili urbani del Comune di Busto Arsizio per i rilievi.

Dalle prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte tre persone delle quali si stanno prendendo cura gli operatori del soccorso medico Areu. Tutti sembrano aver riportato solo ferite lievi compatibili al massimo con un ricovero in codice verde.