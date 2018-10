Lo sport e i bambini, la parola agli esperti

“Piccoli sportivi, grandi uomini”, lo sport come strumento di educazione e apprendimento. È questo il tema del quarto incontro organizzato dal Comune di Galliate Lombardo e dalla Pro Loco sul tema alimentazione, prevenzione e sport. In continuità con il corso “Felici di Imparare”, questa serata si concentrerà sull’Educazione allo Sport in età infantile.

La serata, che si terrà venerdì 12 alle ore 21 in sala consiliare (Via Carletto Ferrari 12 – Galliate Lombardo), sarà presentata dalla dottoressa Sara Andena con il contributo di due ospiti: Marco Caccianiga (Educatore allo Sport nonché ex Assessore allo Sport al Comune di Varese) e Gabriele Andena (Calciatore Atalanta e Varese).