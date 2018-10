Lunedì 29 ottobre il funerale di Don Graziano Bertolotti

Sarà lunedì il momento dell’ultimo saluto a Don Graziano Bertolotti, l’uomo morto in un incidente stradale lunedì scorso.

Per l’ultimo saluto ci saranno due funerali, nelle due comunità in cui il parroco ha officiato. Saranno entrambi il 29 ottobre: alle ore 10 nella Chiesa di Primaluna (LC) e in seguito, alle ore 15:30, nella Chiesa Parrocchiale di Castronno.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 28 alle ore 20:30 nella Chiesa Parrocchiale di Castronno. Chiunque volesse lasciare un ricordo lo può fare attraverso il servizio necrologie di VareseNews cliccando qui.