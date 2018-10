Mick Jagger sul lago di Como

“Goodbye Lake Como“. Con tre foto vista lago, pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, Mick Jagger saluta il Lario che lo ha ospitato nei giorni scorsi per le riprese di The Burnt Orange Heresy, film tratto dal romanzo di Charles Willeford per la regia di Giuseppe Capotondi.

Il celebre frontman dei Rolling Stones è nel cast (tra cui anche Donald Sutherland) di questo lungometraggio ambientato nell’Italia degli anni Settanta che racconta la vicenda di un critico d’arte americano innamorato di una donna conosciuta durante un viaggio in Europa. Molte scene del film saranno girate a Como dove il protagonista frequenterà una villa sul lago che sarà lo scenario di una serie di accadimenti e di una proposta difficile da rifiutare.

In questi giorni Jagger ha alloggiato al Castadiva Resort di Blevio e fuori dal set è stato “avvistato” mentre passeggiava sul lungolago e a cena nel centro della città. Non è mancata naturalmente qualche gita in barca sul lago, documentata dalla star con gli scatti condivisi sul social network.