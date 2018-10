Il mito Bob Morse si racconta a Palazzo Estense

Se un popolo intero ti applaude a quasi quarant’anni dall’ultima partita giocata per la propria squadra, non è per caso. Ogni volta che Bob Morse prende posto al palazzetto di Varese il tempo si ferma, la gente – gran parte dei presenti non lo hanno mai visto giocare – si alza in piedi e lo omaggia a lungo, osservando quella testa oggi pelata e una volta bionda, e quelle manone sollevate verso il cielo quasi volessero alzare un’altra volta la Coppa dei Campioni.

Galleria fotografica La leggenda Bob Morse 4 di 10

Il legame tra Bob Morse e Varese è indissolubile e ogni volta c’è la conferma: prima del match d’esordio in Serie A tra Openjobmetis e Brescia (foto in alto) l’ennesima ovazione con tanto di premiazione alla presenza di Toto Bulgheroni e Aldo Ossola, altri due componenti della Grande Ignis.

E mercoledì 17 ottobre si apriranno anche le porte del Salone Estense per una dedica all’ex giocatore americano, classe 1951, questa volta per una iniziativa organizzata da “Il basket siamo noi”, l’associazione di tifosi che nel corso della sua breve vita sta lavorando molto a fondo per tenere viva la memoria della Varese pigliatutto nel mondo della pallacanestro.

L’evento – ore 21, c’è il tempo di seguire l’esordio dei biancorossi in Fiba Europe Cup (QUI, con VareseNews) – avrà come titolo “Il mito e l’uomo, una serata speciale con Bob Morse nella sua Varese”. Visto però che del Bob giocatore si sa e si è già detto tutto, stavolta il campo lascerà spazio alla vita privata del campionissimo di Philadelphia, al suo amore per la Città Giardino e per l’Italia che lo ha portato anche a diventare insegnante della nostra lingua.

Ad accompagnare Morse ci sarà Flavio Vanetti, giornalista varesino del Corriere, già autore del volume celebrativo sulla famiglia Ossola. Sul palco anche Benedetta Lodolini e Fabio Gandini, consiglieri de “Il basket siamo noi” nel ruolo di presentatori. Tanti i volti storici dei canestri varesini che hanno già dato la propria adesione: l’ingresso al Salone Estense sarà libero ma chi non potrà partecipare avrà a disposizione una diretta video sulle pagine Facebook del trust e di Radio Lupo Solitario.