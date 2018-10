Natura e reinvenzione: a Ecomondo il design circolare di Giorgio Caporaso

Galleria fotografica Architetti Giorgio Caporaso - Ecomondo 2018 4 di 34

Ecomondo è l’appuntamento di riferimento sui nuovi modelli di economia circolare, in programma alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre. Un evento internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

Oltre al rinomato marchio di eco design Lessmore, all’evento sarà presente anche l’innovativo brand di arredo Parasacchi Home con i suoi mobili e complementi di design nati dalla reinterpretazione di una produzione di bobine industriali. Il marchio è il frutto dell’incontro tra l’imprenditrice Luisa Parasacchi e l’architetto e designer Giorgio Caporaso, art director e chief designer del brand.

Riviste nella funzione, nello stile e nei materiali, le bobine prodotte dalla ditta Parasacchi, storica azienda di stampaggio di materie plastiche dell’imprenditrice Luisa Parasacchi, incontrano nuovi accostamenti e contaminazioni trasformandosi in tavoli, sedie, alzatine,centrotavola, portafiori decorativi e supporti dalle linee distintive. La ricerca è anche quella di aumentare l’attenzione verso l’impatto ambientale con l’introduzione di nuove fibre sostenibili e l’utilizzo di diversi materiali naturali e riciclabili o riciclati.

Grazie a questa impronta, gli arredi Parasacchi Home si sono ricavati un posto speciale nel mondo dell’arredo, autentici testimonial di una particolare reinvenzione industriale, ricerca e innovazione. Forme essenziali e nette, molteplici combinazioni di materiali, ricerca su materiali, colori e finiture e ispirazioni diverse permettono moltissime combinazioni senza rinunciare alla praticità e alla bellezza del prodotto finito. Attraverso gli arredi Parasacchi Home, Giorgio Caporaso, designer conosciuto per il suo percorso legato anche alla sostenibilità e all’economia circolare, conferma la spinta verso il cambiamento dell’azienda, disposta a sperimentare soluzioni e materiali nuovi che possono migliorare la natura dei prodotti e il rapporto tra uomo e ambiente.

In fiera sarà possibile incontrare gli arredi Parasacchi Home e le creazioni Lessmore presso lo Stand 026 del Padiglione B2, dove i visitatori troveranno tavoli e sedie realizzati con plastica 100% riciclata post-consumo e altri set di arredi prodotti con uno speciale compound ottenuto con una percentuale in fibra di legno di riciclo che può arrivare fino al 50%.

Ci saranno tavoli-bobina con piano in legno multistrato di betulla e altre essenze di legno di finitura e sedute bobina completate da funzionali e comodi cuscini imbottiti sfoderabili. Inoltre presso lo stand verrà presentata la ricerca che l’ufficio design sta portando verso nuove collaborazioni con fornitori per l’utilizzo di tessili in tessuto ecologico di origine vegetale prodotti con un processo a basso impatto ambientale, o tessuti ricavati dal recupero e dal riciclo della plastica che inquina gli oceani e i nostri mari, come il mar Meditteraneo.

Lo stand Parasacchi Home sarà uno spazio comunicativo e accogliente, arricchito inoltre anche da alcune celebri soluzioni di arredo progettate da Caporaso per il marchio Lessmore e realizzate in cartone nonché da altri materiali naturali o biocompatibili. Moretto, Morettino, alberi di Natale in cartone riciclabile con possibilità di luci a LED, sedia Varese,Twist Chair, X2Chair, More e More-light sono solo alcuni dei nomi ormai entrati nel vocabolario del design sostenibile, quella realtà che si ispira all’economia circolare imperniata sull’idea di ricercare soluzioni verso un sistema che deve e può rigenerarsi, per rispondere alla necessità di crescita sostenibile. Non per niente le creazioni Lessmore hanno ricevuto attestati di stima, premi e riconoscimenti internazionali a testimonianza della loro ormai classicità nell’universo dell’ecodesign.

Inoltre gli arredi Parasacchi Home e Lessmore sono stati scelti per arredare l’anfiteatro e il palco della fiera.