Basket Academy Ticino è campione italiano UISP nella categoria Under 15

Si è conclusa in grande stile la stagione UISP di pallacanestro con le attesissime finali nazionali, che si sono svolte dal 19 al 22 giugno nella splendida cornice di Rimini. Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi delle quattro formazioni iscritte ai campionati di Varese: giorni intensi all’insegna del sole, dei bagni al mare, del puro divertimento e, ovviamente, di tanto basket di alto livello. Una vera e propria vacanza sportiva che rimarrà impressa nei ricordi di tutti i partecipanti.

Il momento clou di queste finali è stata la clamorosa vittoria del Basket Academy Ticino nella categoria Under 15, che ha conquistato il prestigioso titolo italiano UISP. Un risultato straordinario che premia l’impegno, la dedizione e il talento di questi giovani atleti. Un grossissimo applauso va ai ragazzi e alla società di Lonate Pozzolo per questo storico traguardo.

Ma i successi non si sono fermati qui per il Basket Academy Ticino. Anche nella categoria Under 13, la squadra ha dimostrato il proprio valore, conquistando un onorevole 7° posto dopo aver disputato un torneo comunque di alto livello, segno di una crescita costante e promettente.

Nella categoria Under 16, il Comitato Provinciale di Varese era rappresentato da due formazioni. Il Novara Basket ha raggiunto un lusinghiero 4° posto finale, sfiorando il podio e confermando la propria competitività a livello nazionale. I Rams Daverio hanno concluso la loro avventura riminese all’8° posto finale, accumulando comunque un’importante esperienza in un contesto di così alto livello.

Enorme soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato Provinciale Territoriale UISP di Varese per quanto riguarda il Comitato Arbitri. La qualità e la professionalità degli arbitri varesini sono state sotto i riflettori a Rimini: ben 5 finali su 10, incluse le 3 più importanti e decisive, sono state dirette da 5 arbitri provenienti da Varese.

Questo dato eccezionale testimonia non solo la loro indiscussa professionalità e bravura tecnica, ma anche il loro comportamento esemplare sul campo. Tutto ciò dimostra in maniera inequivocabile che Varese può vantare probabilmente la migliore classe arbitrale UISP a livello italiano. Un riconoscimento che rappresenta un onore e un grande motivo di orgoglio per l’intero Comitato di Varese.

Archiviata con successi e soddisfazioni la stagione sportiva 2024/2025, il pensiero è già rivolto al futuro. La prossima stagione, la 2025-2026, segnerà un traguardo importantissimo: il 20° campionato del Comitato Territoriale di Varese. Un ventennale da celebrare al meglio, e a tal proposito, diverse iniziative sono già “in pentola” per festeggiare in grande stile questa ricorrenza significativa.

Con l’augurio di buone vacanze e di un entusiasmante futuro per il basket UISP, non resta che attendere le prossime sfide sui campi da gioco!