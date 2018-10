No agli insulti e sì ai diritti: #unitiperlautismo contro Beppe Grillo

Una mobilitazione successiva alle parole di Beppe Grillo che, nel suo discorso, ha citato gli autistici e gli affetti dalla sindrome di Asperger. Un coinvolgimento che molti hanno letto come offesa. Riportiamo la lettera dell’associazione Uniti per L’autismo

In questi giorni si è parlato molto di #autismo in tutti i maggiori organi di stampa e media.

Non vogliamo tornare sulle polemiche anche infuocate che si sono accese, perché ciò che davvero serve alle persone con autismo e alle loro famiglie è ben altro: rispetto, diritti, servizi e prospettive per futuro, questo è quello che loro chiedono.

Chi ha seguito sui social e sui media la grande “bagarre” ha potuto intuire quante migliaia di persone siano interessate dalla condizione autistica: almeno 500 mila in Italia.

Il Comitato #unitiperlautismo, fondato nel febbraio 2018 a Milano, oggi rappresenta più di 40 associazioni e migliaia di famiglie lombarde e chiede con una voce sola l’attuazione della #LeggeRegionale 15/2016 art.54, vigente ma non ancora attuata.

Un atto normativo che finora non ha prodotto passi avanti nelle condizioni di vita delle moltissime persone autistiche lombarde, che restano in carico totale alle famiglie.

Anche in altre regioni si sono formati dei Comitati Uniti per l’Autismo, per riuscire ad avere delle Leggi Regionali adeguate che siano poi concretamente attuate.

Questa ampia unitarietà di intenti è stata anche dimostrata dalla reazione unanime che ci ha visto tutti insieme – famiglie e persone #Asperger – opporci all’insulto e al dileggio del potente giullare #Grillo e dei suoi seguaci.

Quelle parole insulse e volgari pronunciate sul palco del #Circo Massimo a Roma di fronte a migliaia di persone divertite, per noi erano solo la goccia che ha fatto traboccare un “vaso” già pieno di sofferenze e di vite private di diritti e di cure.

Ma poiché «dal letame nascono i fior», nello stesso istante in cui venivamo insultati abbiamo capito che possiamo davvero ribellarci tutti insieme con forza e non solo alla mancanza di rispetto, ma anche ai diritti negati, alla non attuazione delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali.

Per questa sfida non ci serve avere leader o predicatori: ci basta la nostra volontà di agire unitariamente nelle sedi deputate per avere riconosciuti dei diritti esigibili, per ottenere l’attuazione delle normative esistenti, con ogni mezzo legale e”whatever it takes”.

Non perdoneremo il cattivo giullare, anche se ci ha fatto aprire gli occhi, ma dimostreremo che, oltre la frammentazione e divisioni, noi ci siamo, siamo tanti, siamo più forti di prima.

Questi sono i valori fondanti di #unitiperlautismo e quelli per cui ci si batte ogni giorno, oltre la politica del consenso facile e contro ogni forma di discriminazione anche verbale.

Firma anche tu la #Petizione, aiutaci a ottenere i diritti esigibili, sostieni la nostra battaglia:

