Nuovi appuntamenti per il “Caffè degli Alpini”

Il “Caffè degli alpini” si rinnova. In occasione della serata “la biblioteca del caffè” di giovedì 25 ottobre, Roberto Bof presenterà il libro “La cura è relazione” di Fabio Cavallari. Il tema dell’assistenza domiciliare che fa da sfondo all’opera vuole mostrare le vulnerabilità umane e sociali che si incontrano a seguito di una malattia.

L’incontro è a ingresso libero ed è fissato per le ore 21 presso la sede di Varese Vive in via San Francesco 26.

L’evento è organizzato da Associazione “Varese Vive” in collaborazione con Gruppo Alpini di Varese, Medicasa Italia Spa, Gruppo Finisterre, Villaggio Amico RSA, Onlus “Varese con Te” e U.N.E.B.A. Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale.

Sabato 3 novembre alle 21 presso il salone Estense del Comune di Varese invece, in occasione del centenario dalla fine della Grande Guerra, Don Bruno Fasani ne analizzerà i risvolti umani. La serata a ingresso libero sarà mediata da Matteo Inzaghi che intervisterà il direttore della testata ufficiale dell’ANA, “L’alpino”. Il coro degli alpini del Campo dei Fiori farà da sfondo alla serata.