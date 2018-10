Photo Square: apre un focus sulla fotografia a Malpensa

Un nuovo spazio espositivo dedicato interamente alla fotografia è Photo Square, il progetto inaugurato quest’oggi da SEA a Malpensa all’ingresso della stazione ferroviaria alla presenza di Maurizio Baruffi, responsabile Public Affairs SEA, Denis Curti, critico fotografico, Pietro Celesia, artista, Luciano Bolzoni Responsabile Arts and Cultural Projects SEA..

Un nuovo e intrigante progetto che consolida l’attività culturale dell’aeroporto che in questi anni ha promosso mostre, concerti e importanti collaborazioni per le migliaia di passeggeri che ogni giorno transitano dall’hub ma anche per coloro che vogliono vivere in maniera diversa questa importante e a volte ingombrante realtà.

Il ciclo di mostre sotto la cura di Denis Curti è stato aperto dagli scatti di Pietro Celesia, fotografo valdostano che ha realizzato un percorso emozionale per immagini di New York.

Ripercorrendo idealmente la linea metropolitana dall’Aeroporto di JFK a Manhattan l’autore ha scelto di raccontare il cuore della città in modo intimo e poetico. Parlano le grandi architetture, il cielo terso e rare presenze dell’uomo che restituiscono una metropolitana molto lontana dall’immagine “da cartolina” che siamo abituati a vedere.

Il progetto di SEA vede anche la collaborazione di Sprea Fotografia, il progetto editoriale che raccoglie quattro importanti testate dedicate alla fotografia: Il Fotografo, Digital Camera, N Photography e Photo Professional.

Sprea Fotografia presenta un ampio programma di mostre, curate da Curti appunto, che vorranno restituire agli spettatori/viaggiatori le immagini e le emozioni su diversi temi tra cui il viaggio.

Un anticipazione del programma, da definire, prevede la mostra di Stefano Biachi-Carini, Roberto Polillo, Cinta Cemento e l’esposizione dedicata al challege Nphotography e Photo professionali dedicata agli appassionati della fotografia.