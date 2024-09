Castano Turismo, un viaggio lungo 90 anni: una storia di eccellenza e innovazione

Ieri, sabato 14 settembre, l’azienda Castano Turismo ha celebrato il suo 90° anniversario a Volandia, Somma Lombardo, in una giornata dedicata alla storia e al successo di una realtà che, dal 1934, rappresenta un punto di riferimento nel settore del trasporto di persone. L’evento ha visto la partecipazione di clienti storici come Milan, Leonardo e ICare, a testimonianza del legame consolidato nel tempo con queste importanti realtà.

La giornata è cominciata con il discorso dei titolari Sergio, Pietro e Alessandro Castano, che hanno ripercorso le tappe salienti di un’azienda nata dalla visione del fondatore, Nonno Pietro.

Fondata infatti nel lontano 1934 da Nonno Pietro, imprenditore visionario e lungimirante, l’azienda ha attraversato decenni di crescita costante accompagnando generazioni di viaggiatori e abbracciando l’evoluzione tecnologica mettendola al servizio dei passeggeri.

Nata con l’idea pionieristica di fornire un semplice servizio di trasporto pubblico che collegasse i paesi di Somma Lombardo al mercato di Varese, Castano è cresciuta fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore, con una presenza ormai consolidata nella Provincia di Varese per poi espandersi nell’interland milanese, a Malpensa, in tutta Italia ed anche in Europa con tour e viaggi.

L’evento ha offerto anche un’esposizione dei veicoli della moderna flotta aziendale, un parco mezzi all’avanguardia che conta oltre 45 veicoli, tutti Euro 6, con un’età massima di quattro anni, in linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e la qualità del servizio.

Attualmente gestita con orgoglio e impegno dalla quarta generazione della famiglia, l’azienda continua a combinare tradizione ed evoluzione tecnologica, offrendo una vasta gamma di servizi, tra cui turismo, trasporti per aziende, transfer per aeroporti, stazioni e porti, servizi NCC, viaggi e pellegrinaggi in Italia e all’estero, gite scolastiche e servizio scuolabus.

L’azienda inoltre offre una gamma diversificata di veicoli per soddisfare le esigenze dei clienti, tra autovetture, minibus Mercedes da 8 posti e pullman da 20, 36 e 54 posti.