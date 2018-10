I prossimi appuntamenti della Stagione delle Arti

Continua la vendita degli abbonamenti alla 51ª Stagione Teatrale promossa al Teatro delle Arti dal Centro Culturale con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate.

Grande interesse è dato subito dal primo lavoro, martedì 13 e mercoledì 14 novembre Van Gogh – l’odore assordante del bianco , che vede impegnato Alessandro Preziosi, in una interpretazione definita dalla critica “emozionante”. Il testo ha vinto il premio Tondelli a Riccione Teatro ed è ricco di spunti poetici.

Martedì 27 novembre e mercoledì 28 è invece la volta di Simone Cristicchi con il testo Manuale di volo per l’uomo che guarda la vita con gli occhi di bambino.

A metà dicembre Veronica Pivetti è protagonista di una gradevolissima commedia con musiche: Viktor und Viktoria sul tema del doppio.

L’inizio del 2019, martedì 8 e mercoledì 9 gennaio è attesissimo, per la prima volta alle Arti l’attore Lino Guanciale.

La Stagione – dopo Cita a Ciegas , con Gioele Dix, La bisbetica domata e Fuorigioco – termina con lo spettacolo forse più atteso dell’anno Vangelo secondo Lorenzo sulla figura di don Lorenzo Milani.

Ancora una volta una Stagione che merita di decidere per l’abbonamento.

Per le prenotazioni è opportuno farle entro il 25 ottobre, quando verranno posti in vendita i biglietti per il primo spettacolo.