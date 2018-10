Quale antibiotico è indicato in caso di infezioni batteriche ?

L’Augmentin è un antibiotico semisintetico ad ampio spettro, ideale per combattere le infezioni batteriche, che colpiscono le vie uro-genitali, la pelle, le vie respiratorie, le vie biliari e le orecchie. Può essere utilizzato da adulti e bambini, mentre deve essere evitato da coloro che sono allergici alle peniciline o che hanno manifestato alterazioni epatiche, dopo l’assunzione di altri antibiotici.

Tale farmaco può essere acquistato solo su prescrizione medica e deve essere assunto secondo delle modalità specifiche, che si possono ritrovare anche nel foglietto illustrativo. Per risultare efficace e debellare completamente l’infezione contratta, è necessario effettuare un ciclo completo e non interrompere prematuramente la terapia prestabilita.

Augmentin: principi attivi

Tale preparato farmaceutico contiene due principi attivi:

l’ amoxicillina , che è di per sé un antibiotico, utilizzato dal 1972, la quale rientra nella lista dei farmaci essenziali secondo l’OMS (ovvero l’elenco dei farmaci più importanti di cui il sistema sanitario deve essere dotato). Viene spesso prescritto anche ai bambini ed è disponibile come preparato generico;

, che è di per sé un antibiotico, utilizzato dal 1972, la quale rientra nella lista dei farmaci essenziali secondo l’OMS (ovvero l’elenco dei farmaci più importanti di cui il sistema sanitario deve essere dotato). Viene spesso prescritto anche ai bambini ed è disponibile come preparato generico; l’acido clavulanico, che è un farmaco beta-lattamico, ovvero che agisce come inibitore delle beta-lattamasi. É stato scoperto verso gli anni Settanta, ad opera di alcuni scienziati britannici ed è stato brevettato nel 1985. La molecola, di norma, è posta in combinazione con antibiotici che appartengono al gruppo della penicillina, al fine di superare alcuni tipi di resistenza batterica. Infatti, è utile per superare la resistenza addotta dalle β-lattamasi: enzimi emessi da alcuni batteri, in grado di rendere vana l’azione delle penicilline.

Augmentin: a cosa serve?

La combinazione di amoxicillina ed acido clavulanico favorisce l’eliminazione dei batteri penicillino resistenti e consente di trattare numerose infezioni batteriche, tra le quali si ricordano:

infezioni delle vie aeree superiori ed infezioni otomastoidee , come la sinusite batterica;

, come la sinusite batterica; infezioni delle orecchie , come l’otite media acuta;

, come l’otite media acuta; infezioni dell’apparato respiratorio , come bronchiti e broncopolmoniti;

, come bronchiti e broncopolmoniti; infezioni del cavo orale, dentali e gengivali ;

; infezioni enteriche e delle vie biliari , come peritonite;

, come peritonite; infezioni uro-genitali , come la cistite acuta e la pielonefrite;

, come la cistite acuta e la pielonefrite; infezioni ginecologiche , come quelle generate dalle malattie a trasmissione sessuale;

, come quelle generate dalle malattie a trasmissione sessuale; infezioni della pelle e dei tessuti molli , come la cellulite batterica ed i morsi di animale;

, come la cellulite batterica ed i morsi di animale; infezioni ossee ed articolari, come l’osteomielite.

L’Augmentin non è efficace, come del resto gli antibiotici in generale, in caso di infezioni virali, come raffreddori ed influenze. Per tale ragione, prima del utilizzo, è necessaria la prescrizione di un medico, il quale provvederà anche a specificare le modalità di assunzione.

Augmentin: posologia consigliata

L’Augmentin si presenta in diversi formati, che devono essere assunti per via orale:

compresse , che devono essere acquisite dall’organismo con un bicchiere d’acqua, al fine di favorirne la deglutizione, e prima dei pasti, per evitare disturbi gastrointestinali;

, che devono essere acquisite dall’organismo con un bicchiere d’acqua, al fine di favorirne la deglutizione, e prima dei pasti, per evitare disturbi gastrointestinali; bustine , che devono essere disciolte in abbondante acqua;

, che devono essere disciolte in abbondante acqua; sciroppo, che deve essere accuratamente scosso prima dell’utilizzo, al fine di mescolare uniformemente il principio attivo. Tale formulazione, una volta preparata, si conserva 7 giorni nel frigorifero.

Tale antibiotico deve essere assunto a stomaco pieno, secondo prescrizione medica: ogni 8 ore, ovvero 3 volte al giorno, oppure ogni 12 ore, ovvero 2 volte al giorno.

Negli adulti, di norma, la dose consigliata è di 1 g e può essere somministrata ogni 8 o 12 ore, mentre la durata della terapia varia seconda del tipo di infezione contratta ed il suo grado di persistenza. Nel caso dei bambini, invece, il dosaggio dipende dal peso, dalla tipo di infezione batterica e dalla gravità.

É importante seguire alla lettera le indicazioni del medico, sia per quanto riguarda il dosaggio, sia per quanto riguarda il tempo di assunzione, al fine di non compromettere la guarigione del paziente.

Augmentin: effetti collaterali e controindicazioni

La combinazione amoxicillina-acido clavulanico può generare degli effetti collaterali, come: dolore alla pancia e allo stomaco, diarrea, vomito, prurito e perdite vaginali (candida), eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie, ittero. Nel caso in cui si manifestino questi sintomi è necessario contattare il medico.

Tale antibiotico può essere utilizzato anche dalle donne in gravidanza o in fase di allattamento, poiché può essere assunto anche dai bambini. Tuttavia, non è indicato per coloro che sono allergici alle penicilline o ad uno dei eccipienti contenuti nel farmaco, ma anche per i pazienti che hanno manifestato ittero o disturbi epatici, a seguito dell’assunzione di altri antibiotici.

É bene ricordare anche che l’Augmentininteragisce con alcune tipologie di medicinali, come: Probenecid, Allopurinolo, anticoagulanti come Warfarin, Metotrexato, Micofenolatomofetil. Per tale ragione, è sempre importante informare il medico ed il farmacista in merito alla propria storia clinica, al fine di evitare eventuali disturbi o situazioni spiacevoli.

