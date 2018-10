Quali sono i migliori dischi SSD per il proprio computer

Come scegliere i migliori SSD? Cosa sono poi, questi SSD? Si tratta di unità allo stato solido che permettono di memorizzare i dati presenti dentro il computer. Sebbene lo scopo finale sia lo stesso degli Hard Disk, la tecnologia che compone l’uno e l’altro è completamente diversa.

Gli SSD non hanno parti meccaniche come per esempio il disco di rotazione e la testina. Si trova invece una barretta di silicio e gli integrati che vanno a memorizzare i dati. Quali sono perciò i vantaggi di scegliere un SSD? Prima di tutto la maggiore velocità nella lettura e nella scrittura dei dati. C’è poi una maggiore affidabilità visto che la mancanza delle parti meccaniche riduce di molto il rischio di danneggiamento e rottura dopo la caduta. All’interno di un SSD c’è quella che comunemente viene chiamata batteria di Backup. E’ un super condensatore che permette di terminare tutte le operazioni di scrittura anche se manca l’energia elettrica.

4 tra i migliori SSD

1. Samsung EVO 860

E’ stato reputato uno dei migliori SSD dell’anno. E’ una perfetta combinazione tra fattori come prezzo basso, alte prestazioni e garanzia lunga, ben cinque anni. Inoltre è stato realizzato dalla Samsung e già di per se è oer molti una bella garanzia. Ha una velocità di lettura che può arrivare a 540 MB/s mentre per quanto riguarda la scrittura può arrivare a 520 mb/s. Questo è possibile perché integra al suo interno la tecnologia TurboWrite. Potete scegliere SSD da diverse dimensioni, si parte da un minimo di 250 GB fino ad arrivare a 4 TB. Il prezzo è poco meno di 60€.

2. Samsung 860 Pro

E’ un SSD pensato sia per i computer fissi sia per quelli portatili. La velocità di lettura è di 560 MB/sec e di scrittura pari a 530 MB al secondo. Ha una garanzia ancora più estesa del precedente, di ben 10 anni. Le dimensioni sono di 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il prezzo è di poco superiore ai 100€.

3. Samsung 970 PRO & EVO

Samsung 970 PRO & EVO è uno dei più potenti SSD presenti sul mercato. Fornisce prestazioni altissime ed è infatti l’ideale se desiderate rendere più veloce il vostro PC. La serie PRO possiede una velocità di lettura pari a 3500 MB/s mentre per quanto riguarda la velocità in scrittura è di 2700 MB/S La serie EVO ha prestazioni leggermente inferiori ma con un prezzo comunque più accessibile. Ha una velocità di lettura di 3400 MB/S e una di scrittura di 2500 MB/s. Per la serie EVO potete scegliere tra varie dimensioni, da 250 GB a 2 TB. Per la serie PRO invece da 512 GB a 2 TB.

4. Crucial MX500

Questo SSD è efficiente 90 volte di più di un classico hard disk. Legge a una velocità di 560 MB/s e permette di scrivere dati a 510 MB/s di velocità. In tutta la sua vita può arrivare a scrivere fino a 220 TB prima di aver bisogno di essere sostituito. Si rivela tra le altre cose un’alternativa economica davvero eccellente. I modelli in vendita partono da 275 GB e arrivano a 2 TB.