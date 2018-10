Scegliere l’intimo da donna giusto, guida ai prodotti migliori

Scegliere soprattutto su internet il prodotto più idoneo ai nostri bisogni è sempre difficile, per di più se parliamo di intimo online per donna, capire quale può essere la taglia o il modello di intimo giusto può essere estenuante, vedremo quindi insieme come scegliere il reggiseno giusto online, ma anche quali sono i modelli di slip più comodi.

Scegliere la taglia giusta

Capire la propria taglia di reggiseno è davvero semplice, basta un metro da sarta e calcolare la circonferenza del torace ad altezza sottoseno e la circonferenza del seno ponendo il metro all’altezza della parte più ampia del seno senza però schiacciarlo. In genere per calcolare la taglia giusta si fa questa piccola operazione matematica:

(misura circonferenza torace – 60):5

Il risultato arrotondato per eccesso o difetto darà la taglia che sarà:

taglia I= 65 cm

taglia II= 70 cm

taglia III =75 cm

taglia IV =80 cm

taglia V =85 cm

Per trovare la giusta dimensione della coppa bisogna invece eseguire quest’altra operazione:

circonferenza seno – (circonferenza torace + 12,5)

In base al risultato la misura della coppa sarà:

coppa A=2,5 cm

coppa B=5 cm

coppa C =7,5 cm

coppa D=10 cm

coppa E=12,5 cm

Scegliere il modello giusto

Di modelli di reggiseni ne esistono tantissimi e per ogni esigenza, di solito i medici consigliano di acquistare modelli senza ferretto per non comprimere troppo il seno.

Il modello varia anche in base alla grandezza del seno e della coppa.

Il modello base di reggiseno con ferretto è adatto a tutti i tipi di donne, per chi ha il seno grande è consigliato scegliere un modello con coppe più ampie che dia anche sostegno al seno.

Il reggiseno senza ferretto viene indicato soprattutto per chi ha un seno piccolo, non crea nessun fastidio nella fascia sottoseno e può essere indossato sotto tutti i tipi di magliette e camicie.

Il reggiseno sportivo è il reggiseno ideato per chi pratica attività fisica, e serve soprattutto a proteggere il seno dagli urti che sono provocati dai movimenti fisici, molte donne per essere comode preferiscono utilizzare questo tipo di reggiseno anche al di fuori dalle palestre.

Il push up è un modello di reggiseno adatto a tutte le donne che desiderano mostrare un decolté florido, può avere le coppe con imbottitura di diversa gradazione per guadagnare una taglia in più.

Il reggiseno a balconcino dall’effetto simile al push up può essere disponibile anche senza imbottitura, alcuni modelli prevedono anche la rimozione delle bretelle per poterlo utilizzare anche sotto vestiti a fascia o maglie scollate.

Bralette o reggiseno a triangolo, anche questi senza ferretto sono molto sexy e sono tra i trend della stagione autunno inverno 2018/2019.

L’unico neo è che forniscono poco sostegno al seno.

Scegliere slip & co.

Per evitare cattivi odori e dermatiti è sempre utile utilizzare il cotone come tessuto per gli slip. I modelli anche in questo caso sono tantissimi ed in base alle esigenze di ogni donna esiste un modello più comodo.