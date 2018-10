A teatro “La febbre del sabato sera”

Dopo la spumeggiante apertura di stagione con i due sold-out di Poretti per il Variety e della commedia “Le Cognate” per la Prosa, il Teatro Giuditta Pasta propone due appuntamenti infrasettimanali molto diversi tra loro. Mercoledì 24 ottobre, alle 21, va in scena il musical “La febbre del sabato sera” – produzione Teatro Nuovo di Milano. Un inno alle atmosfere glam e alla disco music degli anni ’70. Francesco Italiani, diretto da Claudio Insegno, vestirà i panni di Tony Manero e farà ballare tutto il pubblico insieme ai suoi amici al ritmo degli indimenticabili brani dei Bee Gees.

“La Febbre del Sabato Sera” ci farà rivivere la leggendaria era della Disco nella New York degli anni Settanta grazie alle magnifiche coreografie originali di Valeriano Longoni, le celeberrime musiche con la supervisione musicale di Angelo Racz, un suggestivo e tecnologico impianto scenografico firmato da Roberto e Andrea Comotti arricchito dai sorprendenti video di Francesca Del Cupolo ed Erika Dolci, i costumi della celebre Graziella Pera, l’emozionante disegno luci di Valerio Tiberi ed il perfetto disegno audio di Simone Della Scala.

Giovedì 25 ottobre alle ore 21.00, Marco Baliani inaugura la rassegna NUOVI ORIZZONTI – IL TEATRO CIVILE con lo spettacolo “Corpo di Stato – Il Delitto Moro: una generazione divisa”. 9 maggio 1978, via Caetani, Roma: viene ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Terminano così i cinquantacinque giorni più misteriosi dell’intera storia repubblicana. Marco Baliani, istrione del teatro d’impegno civile, si addentra in quel tunnel di domande senza risposta, di segreti e interrogativi che è stato il sequestro Moro. Baliani improvvisa e ripercorre le emozioni di quegli anni trascorsi a Roma, usando quell’episodio come mappa di un suo personalissimo viaggio nella memoria civile. Ridisegna il percorso storico delle manifestazioni di una gioventù militante, idealista che credeva nella rivoluzione e nelle rivendicazioni politiche. La narrazione si nutre di testimonianze video, titoli di giornale, citazioni. La voce di Baliani incanta. Con il solo ausilio della parola si confessa al pubblico, senza esitazioni e senza vergogna, riportandolo indietro, in un’epoca alla ricerca della giustizia. Un mondo ormai lontano che, nonostante tutto, non si può fare a meno di guardare con un senso di struggente nostalgia e commozione.

GLI SPETTACOLI:

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Mercoledì 24 ottobre 2018 | ore 21.00

TEATRO NUOVO presenta

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

regia di Claudio Insegno

coreografie di Valerio Longoni

supervisione musicale di Angelo Racz

direzione musicale di Massimo Carrieri, prodotto da Lorenzo Vitali

CAST DI 24 ARTISTI

Biglietti: intero € 34; gruppi organizzati € 26

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Giovedì 25 ottobre 2018 | ore 21.00

MARCO BALIANI in

CORPO DI STATO – Il delitto Moro: una generazione divisa

di e con Marco Baliani

drammaturgia e regia Maria Maglietta

una produzione Casa degli Alfieri, Trickstar Teatro

Biglietti: posto unico € 15; gruppi organizzati € 12