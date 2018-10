Tre Valli Varesine: le strade chiuse martedì 9 ottobre

Martedì 9 ottobre, con partenza da Saronno e arrivo in via Sacco, si disputa la 98a edizione della Tre Valli Varesine, la grande classica del ciclismo provinciale che vide la luce nel 1919 e che è organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

La gara vedrà al via numerosi grandi nomi del ciclismo internazionale, è stata presentata in Camera di Commercio (QUI l’articolo) e sarà preceduta sabato e domenica dalla 3a edizione della Granfondo per amatori che prevede a sua volta una serie di strade chiuse soprattutto nel nord del Varesotto (QUI l’elenco e gli orari).

Martedì le chiusure si concentreranno soprattutto in tre comuni: Saronno (sede di partenza), Varese (sede di arrivo e di gran parte del percorso) e Casciago dove la gara transiterà per due tornate nella parte finale e decisiva. Le strade tra Saronno e Varese – che vedremo nel dettaglio – saranno chiuse solo per un passaggio.

PARTENZA (SARONNO)

Il Comune di Saronno non ha ancora emesso l’ordinanza definitiva sulle chiusure. Di certo saranno interdette al traffico fin dall’alba piazza Libertà – dove si svolgono le operazioni di partenza – e Corso Italia dove transiteranno i corridori per raggiungere lo start (via I° Maggio).

TRATTO IN LINEA

I corridori attraverseranno i seguenti Comuni. Riportiamo l’orario indicativo di transito, considerando la media dei 40 Km/h: le strade chiudono mezz’ora prima del passaggio dei corridori e riaprono pochi minuti dopo, quando transita il veicolo con la scritta “Fine gara ciclistica”.

Gerenzano (Sp233) – 12,02

Turate (Sp233) – 12,06

Cislago (Sp233) – 12,07

Mozzate (Sp233) – 12,10

Carbonate (Sp233) – 12,13

Locate Varesino (Sp233) – 12,15

Tradate (Sp233) – 12,17

Venegono Inf. (Sp233) – 12,24

Castiglione Ol. (Sp233) – 12,27

Vedano Ol./Lozza (Ponte di Vedano) – 12,30

Gazzada Sch. (Schianno/raccordo Pedemontana) – 12,37

Buguggiate (Sp1) – 12,38

Varese Capolago – 12,42

Azzate (Sp36) – 12,43

Galliate Lomb. (Sp36) – 12,45

Bodio Lomnago (Sp36) – 12,47

Cazzago Brabbia (Sp36/Sp53) – 12,50

Inarzo (Sp53/via I° maggio) – 12,51

Casale Litta (Bernate) – 12,53

Varano Borghi (via Motta/via Marconi) – 12,56

Ternate (via Stazione/Rotatoria) – 13,00

Travedona M. (Monate/via S. Francesco) – 13,03

Brebbia (Sp50) – 13,12

Besozzo (via XXV Aprile/via Cadorna/Sp50) – 13,15

Bardello (Sp50) – 13,17

Gavirate (Sp50/Sp1) – 13,19

Cocquio Trevisago (Sp1/Ss394) – 13,20

Gemonio (Ss629/Sp45) -13,21

Azzio (Sp45) – 13,26

Orino (Sp45) – 13,28

Castello Cabiaglio (Sp45) – 13,34

Brinzio (Sp62) – 13,40

NEL COMUNE DI VARESE

La corsa entrerà a Varese dalla Rasa tra le 13,32 e le 13,47.Tutte le strade interessate resteranno chiuse da mezz’ora prima della gara (quindi dalle 13 circa) e riapriranno al termine della Tre Valli.

L’arrivo è previsto tra le 16,30 e le 17,10 a seconda dell’andatura dei corridori. Alcune zone (quelle tra via Sacco e piazza Monte Grappa dove hanno sede tutte le aree accessorie alla corsa) saranno chiuse fin dal mattino presto.

L’ordinanza completa del Comune di Varese

(sul sito della “Binda”)

Per raggiungere l’inizio del circuito di via Sacco i corridori percorreranno questo tratto: Rasa, Fogliaro, Sant’Ambrogio, poi viale Aguggiari, via Manin, via Bolchini, via Caracciolo, via Sanvito, via Campigli, via XXV Aprile e via Sacco.

GIRO CORTO

Dopo il primo transito in via Sacco, la gara affronterà SEI tornate sul cosiddetto “Giro corto” di circa 13 Km sulle seguenti vie cittadine:

via Marcobi / piazza Monte Grappa / via Veratti / viale Aguggiari / via Montello / via Marzorati / largo Unicef, via Crispi / via Castoldi / via Sanvito / via Piemonte / via Giordani / largo della Pesa, via Valle Luna / via Mulino, via Vigevano / via Macchi / via Dezza / via Daverio, rotonda Coop / via Trentini / via Ghiringhelli / piazza Libertà, via XXV Aprile / via Sanvito / via Sacco.

GIRO LUNGO

Le ultime DUE tornate della gara saranno effettuate sul “Giro Lungo” che comprende anche un passaggio sulla Sp1 (la statale del lago) e la salita tra Calcinate del Pesce e Casciago per un totale di circa 21 Km. L’ordinanza del Comune di Casciago (QUI) prevede lo stop alla circolazione nelle vie toccate dalla corsa tra le 14,30 e le 17,00. Queste le vie interessate dal “Giro lungo”: