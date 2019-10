Passa la Tre Valli, ecco l’elenco delle scuole chiuse a Varese

In occasione del passaggio a Varese della 99esima edizione della corsa ciclistica Tre Valli Varesine, in programma martedì 8 ottobre, il Comune di Varese ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole della città.

La gara ciclistica, infatti, interesserà diverse strade del territorio comunale e le limitazioni viabilistiche previste avrebbero comportato inevitabili ripercussioni sulla fruibilità dei servizi educativo-scolastici da parte di famiglie e studenti.

“Molte scuole e asili nido – spiegano da Palazzo Estense – si trovano all’interno del perimetro delle zone interessate dalla manifestazione e l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della corsa. Per evidenti ragioni di sicurezza pubblica, pertanto, è necessario ridurre il più possibile i disagi alla mobilità lungo la rete viaria ed evitare situazioni che possano, in qualche modo, costituire fonte di pericolo per gli alunni e le loro famiglie”. Tutto questo “assicurando, ove possibile, la regolare frequenza scolastica”.

Ecco l’elenco delle scuole interessate in diverse misure dal provvedimento; tutte quelle non espressamente segnalate, invece, procederanno con il regolare funzionamento delle attività, compresi tutti i servizi parascolastici.

ASILI NIDO COMUNALI

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

“Lo Scarabocchio” in viale Aguggiari

ASILI NIDO PRIVATI

Sospensione del servizio per:

-“Babylandia” in via Crispi

-“Bulli e Pupe” in via Crispi

-“Il Giardino delle Coccole” in via Amendola

-“L’albero dei bambini” in via Vela

-“Lo Scaldacuore” in via Pian di Sole

-“Percorsi per crescere” in via S. Croce

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

-“Eligio Ponti” in via Castiglioni

-“Nido di Chiara” in via Carini

Regolare funzionamento con impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

“Piccola England” in via Stadio

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALI

Sospensione del servizio per:

-“Dalla Chiesa” in via Marzorati

-“Ronchetto Fè” in via Cimabue

Regolare funzionamento fino alle ore 13.30:

-“M. L. Verga” in via Maggiora

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Sospensione del servizio per:

-“Don Lorenzo Milani” in via Procaccini

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

-“Jolanda Trolli” in via Vellone

SCUOLE DELL’INFANZIA CONVENZIONATE

Sospensione del servizio per:

-“S. e E. Macchi Zonda” in via Daverio

-“Divina Provvidenza” in via Conciliazione

-“E. e C. Talacchini” in via Amendola

-“A.M. e G.B. Dall’Aglio” in via San Carlo

-“Maria Ausiliatrice” in piazza Libertà

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

“Eligio Ponti” in via Castiglioni

Regolare funzionamento con impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

-“S. Gianna Beretta Molla” in via Virgilio

-“San Gottardo” in via S.M. degli Angeli

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE

Sospensione del servizio:

-“L’Albero dei Bambini” in via Vela

-“Scuola Europea” in via Montello

-“Percorsi per crescere” in via S. Croce

Regolare funzionamento con impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.00:

-“Piccola England” in via Stadio

SCUOLE PRIMARIE STATALI

Sospensione del servizio:

-“Morandi” in via Morandi

-“Locatelli” in via I. Nievo

-“Carducci” in via P. Micca

-“Fermi” in via Daverio

-“Pascoli” in viale Ippodromo

-“S. G. Bosco/Canziani” in via Busca

-“Canetta” in via Canetta

Regolare funzionamento fino alle 12.30. Impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.45 alle ore 14.00:

-“Galilei” in via Carrano

SCUOLE PRIMARIE PRIVATE

Sospensione del servizio:

-“Scuola Europea” in via Montello

-“Maria Ausiliatrice” in piazza Libertà

-“Percorsi per Crescere” in via S. Croce

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI

Sospensione del servizio:

-“Dante Alighieri” in via G. Morselli

-“Vidoletti” in via Manin

-“Pellico” in via Appiani

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PRIVATE

Sospensione del servizio:

-“Scuola Europea” in via Montello

-“Maria Ausiliatrice” in piazza Libertà

-“A.T Maroni-Salesiani” in piazza S.G. Bosco

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI

Sospensione del servizio:

-Liceo classico “Cairoli” in via Dante

-Liceo artistico “Frattini” in via Valverde

-Liceo Scientifico “Ferraris” in via Sorrisole

-Licei “Manzoni” in via Morselli

-Licei “Manzoni” in via Monterosa

-I.T.E.T. “Daverio-Casula-Nervi” in via Bertolone

-I.S.I.S. “Newton” in via Zucchi

-I.P.S “Einaudi” in via Bertolone

-I.P.S. “Einaudi” in via Trentini

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRIVATE

Sospensione del servizio

-Istituto “Maria Ausiliatrice” in piazza Libertà

-Istituto professionale per Odontotecnici in via Castelli

-Istituto professionale alberghiero “De Filippi” in via Brambilla

-Centro Studi V.F. in via Canetta

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sospensione del servizio:

Associazione C.I.O.F.S. in piazza Libertà

SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

-linea A.FRANK: regolare funzionamento

-linea LOCATELLI/VIDOLETTI: sospensione servizio

-linea CANETTA: sospensione servizio

-linea FERMI: sospensione servizio

-linea S.G. BOSCO: sospensione servizio

-linea VARESE (trasporto speciale disabili): sospensione servizio

-linea VEDANO OLONA/CASTIGLIONE OLONA (trasporto speciale disabili): sospensione servizio

-linea BESOZZO (trasporto speciale disabili): sospensione del servizio