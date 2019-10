Passa la Tre Valli, le scuole chiudono alle 14

Martedì 8 ottobre è previsto il passaggio della Tre Valli Varesine sul territorio comunale di Casciago.

I corridori percorreranno le vie del paese intorno alle 15, con chiusura delle strade prevista dalle 14.30 a Casciago (mezzora prima del passaggio della gara), mentre in altri comuni verranno chiuse prima rendendo difficoltoso raggiungere il paese.

Per questo il sindaco Mirko Reto, in accordo con la cooperativa Dandelion che ha in appalto il servizio doposcuola, ha deciso di ordinare la sospensione dei servizi extra scolastici e la chiusura degli istituti scolastici alle ore 14: per le scuole primarie di Casciago e Morosolo sarà garantito il servizio mensa, per la scuola secondaria di Casciago invece niente servizio mensa.

La corsa passerà due volte da Casciago nel “long circuit” che porterà all’arrivo; i ciclisti scenderanno da Bobbiate verso la strada provinciale 1 e risaliranno da Calcinate del Pesce per arrivare a Morosolo, percorreranno via Manzoni, via Mazzini, passando davanti dunque a Sant’Eusebio, proseguiranno su via Trieste e poi si arrampicheranno in via Anadiga e via Belvedere, per arrivare sulla SS394 (via Matteotti) e proseguire verso Masnago. Al termine del secondo giro, invece di scendere verso Bobbiate, la corsa proseguirà verso il centro di Varese per arrivare in via Sacco.