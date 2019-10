Tre Valli Varesine, parte da Saronno la 99^ edizione grandi firme

«Siamo orgogliosi di poter vantare, come mai prima di quest’anno e nelle scorse edizioni, la presenza di tanti campioni del ciclismo mondiale»: Renzo Oldani, presidente della “Alfredo Binda”, società ciclistica organizzatrice dell’evento, ha così espresso tutta la sua soddisfazione a una settimana dalla partenza della Tre Valli Varesine.

La grande novità è la presenza del nuovo campione del mondo Mads Pedersen, danese classe 1995, che ha chiuso davanti a tutti il recente mondiale inglese. La Tre Valli ospita infatti per la prima volta il detentore del titolo mondiale. Presentata ufficialmente martedì 1 ottobre a Villa Gianetti, la 99esima edizione della gara finale del Trittico di Regione Lombardia ha tutte le carte in regola per essere un evento “elettrico”.

Alla presentazione hanno preso parte, insieme a Oldani, il sindaco saronnese Alessandro Fagioli e l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone, i quali hanno ribadito l’importanza di un evento sportivo di quato calibro che dà visibilità e lustro a tutto il territorio. Tra gli ospiti anche i rappresentanti degli enti collaboratori e degli sponsor, come Massimiliano Martinelli in rappresentanza di Gi Group, Giordano Romano per la Saronno Servizi e Alfredo Demartis, amministratore delegato del Centro Renault Cazzaro Saronno, la società che permetterà lo svolgimento della gara ciclistica nella sua prima versione green, mettendo a disposizione auto elettriche per la giuria, la direzione di gara e i servizi organizzativi, novità assoluta.

La Tre Valli sarà infatti il culmine dell’“E-District Mobility Festival”, progetto lanciato da Saronno Servizi e dal Comune e finalizzato a sensibilizzare i cittadini del Saronnese sui grandi temi dell’ecologia, della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio.

La Tre Valli sarà un evento sportivo di straordinaria portata che attraversa tutta la provincia di Varese. Sono infatti 14 le formazioni UCI World Tour iscritte alla gara, record assoluto in Italia per una corsa non catalogata ufficialmente come World Tour: tra queste la Trek Segafredo, che vanta Pedersen come punta di diamante del proprio team, la Movistar con Valverde e Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, l’Astana e la Groupama, il cui portacolori sarà lo svizzero Stefan Kung, terzo classificato ai mondiali britannici. Tra gli atleti in gara, confermata anche la partecipazione dell’icona italiana Vincenzo Nibali, oltre ai vari Miguel Angel Lopez, Davide Formolo, Filippo Ganna, Mikel Landa e Sonny Colbrelli. Non ci sarà invece il varesino Ivan Villa Santaromita, infortunato. I detentori dei tre grandi giri, Vuelta di Spagna, Tour de France e Giro d’Italia, Egan Bernal, Richard Carapaz e Primoz Roglic, vanno dunque a comporre con Pedersen un quartetto di atleti di enorme prestigio, portando a Saronno il gotha del ciclismo.

Definite anche le novità relative al percorso: i due giri finali di Varese si chiuderanno con un arrivo in salita, la partenza sarà da Piazza Volontari del Sangue a Saronno, mentre il consueto giro d’onore per onorare il “Pedale Saronnese” attraverserà la centralissima Piazza Libertà.

La Tre Valli sarà trasmessa in diretta da Rai 2, con un ampio collegamento pre-gara in onda su Rai Sport. 112 Paesi di cinque diversi continenti collegati, con il supporto di emittenti televisive private e di dirette sui social fornite da PMG sport.

Nel frattempo è stata superata la quota di mille iscritti alla quarta edizione della Gran Fondo Valli Varesine, le cui gare sono in programma sabato, giorno della prova a cronometro, e domenica, con la gara in linea.

A rendere possibile l’organizzazione di questo grande evento, l’appuntamento sportivo più importante di tutto il Varesotto sono Regione Lombardia, il Comune di Saronno e il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese con la sua Varese Sport Commission. Sponsor principale dell’evento è BANCO BPM che con la sponsorizzazione della Tre Valli Varesine 2019 chiude l’intero Trittico Regione Lombardia.