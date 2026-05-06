Natura, sapori e solidarietà: a Morosolo torna l’Agreenfest

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina. La 16esima edizione dell’Agreenfest, organizzata dalla Pro Loco di Casciago, quest’anno si trasforma in un vero e proprio fine settimana di eventi al Parco dei Ciliegi di Morosolo.

Venerdì 22 maggio: Aspettando Agreenfest

Il weekend si apre venerdì sera alle ore 20:45 presso l’Oratorio di Morosolo con un incontro dedicato al foraging e alle tradizioni locali. Antea Franceschin di Controvento Trekking guiderà il pubblico alla scoperta delle erbe commestibili, tra usi del passato e folklore del territorio varesino. Al termine della serata sarà offerto un ristoro a base di prodotti locali.

Sabato 23 maggio: Agreenrun e musica blues

Il sabato è dedicato allo sport e alla solidarietà con la decima edizione della Agreenrun – Memorial “Dante Parietti”. Il ritrovo è fissato per le ore 17:00 sempre all’Oratorio di Morosolo, con due partenze differenziate:

Ore 18:30: Gara podistica non competitiva di 6,7 km aperta a tutti.

Ore 18:35: Mini-Agreenrun di 2,5 km, pensata per i bambini e i meno allenati.

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alle scuole di Casciago e Morosolo. La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico e il concerto della Marta’s Boys Blues Band.

Domenica 24 maggio: La grande festa

Dalle ore 10:00, il Parco dei Ciliegi si animerà con mercatini, hobbisti e laboratori per bambini curati dalle scuole locali. Tra le attrazioni principali:

Conigli in mostra: un’esposizione di razze selezionate a cura di A.R.C.A..

Laboratorio della cera: alle ore 15:00, per imparare a creare candele profumate scoprendo il mondo delle api.

Agreenrestaurant: attivo sia a pranzo che a cena con piatti della tradizione.

L’evento conferma la sua anima sostenibile invitando i partecipanti a portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua, riducendo così l’uso di bottiglie di plastica. In caso di forte maltempo, l’intero programma della domenica sarà rinviato al 7 giugno.