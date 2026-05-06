Natura, sapori e solidarietà: a Morosolo torna l’Agreenfest
Un weekend tra foraging, sport e musica: si parte venerdì con le erbe commestibili e sabato con la Agreenrun. Domenica l'evento clou al Parco dei Ciliegi
Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina. La 16esima edizione dell’Agreenfest, organizzata dalla Pro Loco di Casciago, quest’anno si trasforma in un vero e proprio fine settimana di eventi al Parco dei Ciliegi di Morosolo.
Venerdì 22 maggio: Aspettando Agreenfest
Il weekend si apre venerdì sera alle ore 20:45 presso l’Oratorio di Morosolo con un incontro dedicato al foraging e alle tradizioni locali. Antea Franceschin di Controvento Trekking guiderà il pubblico alla scoperta delle erbe commestibili, tra usi del passato e folklore del territorio varesino. Al termine della serata sarà offerto un ristoro a base di prodotti locali.
Sabato 23 maggio: Agreenrun e musica blues
Il sabato è dedicato allo sport e alla solidarietà con la decima edizione della Agreenrun – Memorial “Dante Parietti”. Il ritrovo è fissato per le ore 17:00 sempre all’Oratorio di Morosolo, con due partenze differenziate:
Ore 18:30: Gara podistica non competitiva di 6,7 km aperta a tutti.
Ore 18:35: Mini-Agreenrun di 2,5 km, pensata per i bambini e i meno allenati.
Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alle scuole di Casciago e Morosolo. La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico e il concerto della Marta’s Boys Blues Band.
Domenica 24 maggio: La grande festa
Dalle ore 10:00, il Parco dei Ciliegi si animerà con mercatini, hobbisti e laboratori per bambini curati dalle scuole locali. Tra le attrazioni principali:
Conigli in mostra: un’esposizione di razze selezionate a cura di A.R.C.A..
Laboratorio della cera: alle ore 15:00, per imparare a creare candele profumate scoprendo il mondo delle api.
Agreenrestaurant: attivo sia a pranzo che a cena con piatti della tradizione.
L’evento conferma la sua anima sostenibile invitando i partecipanti a portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua, riducendo così l’uso di bottiglie di plastica. In caso di forte maltempo, l’intero programma della domenica sarà rinviato al 7 giugno.
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