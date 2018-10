Tripla convocazione per il Varese

Tripla soddisfazione in casa Varese. Se non è una novità la convocazione di Piqueti con la nazionale della Guinea Bissau, arrivano le prime soddisfazioni per Mohamed M’Zoughi e Christian Travaglini, i due classe 2000 che stanno reggendo la difesa del Varese in queste gare, dimostrando capacità e temperamento.

Mohamed M’Zoughi è convocato dalla Federazione della Tunisia per uno stage della squadra Under 23 in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokio 2020. A partire da lunedì 5 novembre M’Zoughi si aggregherà al gruppo della Nazionale tunisina per rientrare poi a Varese nella giornata di venerdì 9. Successivamente lo staff tecnico tunisino diramerà le convocazioni in vista dell’incontro ufficiale del 15 novembre a Borj El Arab. Al difensore biancorosso è arrivata anche la convocazione da parte della selezione Juniores per il Torneo delle Regioni, ma la contemporanea convocazione da parte della Nazionale della Tunisia, ha costretto il calciatore del Varese a rifiutarla.

Christian Travaglini, dopo il primo step di preparazione in vista del Torneo delle Regioni, riceve una nuova convocazione da parte dello staff tecnico della Selezione Juniores Lombardia. Il difensore centrale biancorosso risponderà alla convocazione martedì 6 Novembre alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Comunale di Brembate Sotto e tornerà a disposizione di mister Domenicali già nella giornata di mercoledì 7 Novembre.

Piqueti Djassi riceve ancora una convocazione per la Nazionale della Guinea Bissau impegnata il giorno 17 Novembre prossimo, alla gara di qualificazione per la Coppa d’Africa 2019 contro la Namibia. Piqueti lascerà Varese dall’11 al 20 Novembre, il concentramento infatti è previsto a Lisbona il giorno 12 alle ore 10:00.