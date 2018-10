Il Varese torna a Besozzo per la Coppa Italia

Dopo la sofferta vittoria contro l’Alcione e il secondo posto in classifica, il Varese non si ferma e giovedì 1 novembre (ore 14.30) sarà impegnato alla “Bombonera” di Besozzo contro il Verbano per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ancora il Verbano, ancora Besozzo, per Camara e compagni che torneranno in casa dei rossoneri dopo l’esordio di campionato dello scorso 9 settembre, con la vittoria 3-1.

Mister Manuele Domenicali già domenica, alla fine della gara contro l’Alcione, ha anticipato di voler dare spazio a chi finora ha visto meno il campo. Sarà quindi un Varese inedito, ma non per questo meno pericoloso.

Il Verbano di Alessandro Marzio arriva da una domenica di pausa forzata a causa del rinvio per pioggia della gara interna contro la Castanese.

Le altre gare dei quarti di Coppa Italia saranno: Bedizzolese – Ghedi, CasateseRogoredo – Caprino e Vimercatese Oreno – Casazza.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #VerbanoVarese e #DirettaVn sui social.