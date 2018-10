Uyba ancora in rodaggio: quarto posto a Novara

Si conclude con il quarto posto il Memorial Ferrari di Novara per la Unet E-Work Busto che perde per 2-3 (25-19, 25-19, 23-25, 18-25, 9-15) contro il Saugella Team Monza di coach Falasca, facendosi rimontare dopo il 2-0 iniziale. Piccolo campanello d’allarme per Mencarelli, visto che all’inizio del campionato manca appena una settimana e le biancorosse erano al completo.

Nella metà campo biancorossa di fanno vedere Grobelna (per lei 17 a tabellino), Gennari (16) ed Herbots (14). Fatali per le biancorosse gli attacchi di una scatenata Horthmann (32 punti) e Bianchini (18), mentre l’ingresso in campo di Partenio (17 a tabellino) ha complicato ulteriormente la situazione.

Ad aggiudicarsi il Memorial è la Zanetti Bergamo, che ha avuto la meglio in finale sulle padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara. E proprio le orobiche saranno le prime avversarie delle “farfalle” in campionato: appuntamento domenica 28 ottobre, alle ore 17 al PalaNorda di Bergamo.

Sugli spalti di Novara presenti come sempre gli Amici delle Farfalle, che però questa volta non hanno potuto introdurre tamburi, megafoni, striscioni o bandiere, a causa del divieto imposto dalla questura di Novara, ma che come al solito hanno fatto sentire la propria voce (si spera ora che la situazione cambi per l’inizio del campionato visto che la tifoseria del mondo pallavolo, è allegra, capace di far festa insieme a quella avversaria e difficilmente protagonista di episodi a carattere negativo).