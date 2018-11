Accoglienza, frontiere e social media: “Un’altra rotta” a Stoà

Venerdì 30 novembre alle 21.00 al Centro Giovanile Stoà sarà ospite Martina Cera, giovane laureata in Cooperazione internazionale con un curriculum ricco di numerosi viaggi attraverso Africa e Medio Oriente.

Partendo dalla sua particolare esperienza “sul campo” si indagherà il fenomeno della migrazione e dell’accoglienza in Italia e in Europa, approfondendo, inoltre, l’utilizzo dei social media e del loro potenziale per la narrazione del fenomeno. Ne è esempio il blog della stessa Martina, un’altra rotta e la pagina instagram personale, sulla quale costantemente posta aggiornamenti relativi alla situazione geopolitica attuale, offrendo spunti di riflessione adatti anche a chi non è un esperto in materia.

Oltre agli incontri di formazione con specialisti del settore, che di frequente in passato hanno occupato il calendario delle attività culturali del Centro giovanile, si è deciso di ospitare una giovane che potesse raccontare dei propri studi e viaggi, fornendo un esempio di come si possa vivere questo tempo in maniera consapevole e propositiva.