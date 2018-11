Addio a Claudio Carelli, campione di hockey in carrozzina

Una brutta notizia ha colpito il mondo dello sport provinciale, in particolare quello legato alle discipline per atleti disabili. Ad appena 39 anni si è infatti spento Claudio Carelli, protagonista per molte stagioni con la maglia degli Skorpions Varese di wheelchair hockey, l’hockey giocato a bordo delle carrozzine elettriche.

Cresciuto a Jerago con Orago e trasferitosi a Besnate dopo il matrimonio, Claudio fu uno dei fondatori della squadra biancorossa di cui poi è stato fiero capitano. Dopo un’esperienza sportiva con la squadra di Monza, Carelli e altri nei primi anni Duemila diedero vita agli Skorpions arrivando ben presto ai vertici nazionali di questa disciplina. Un’esperienza che ha portato a Besnate – sede del club – ben cinque scudetti e alcune coppe e supercoppe italiane e che è servita anche per portare i temi legati allo sport disabili in numerosi incontri pubblici e nelle scuole, ai quali Claudio ha sempre partecipato con entusiasmo.

Carelli ha vestito a lungo anche la maglia della nazionale italiana e anche in azzurro è stato insignito dei gradi di capitano. Malato di distrofia muscolare, nel corso degli anni ha coinvolto tutta la sua famiglia nell’avventura degli Skorpions. Ieri la morte, dovuta ad alcune complicazioni legate al tipo di distrofia che lo affliggeva. Claudio Carelli lascia la moglie e due bambini ma anche un grande vuoto tra i tanti amici, compagni e avversari di gioco, e tra gli operatori attivi nel mondo della disabilità.