Arriva il freddo, il canile di Bogno chiede una mano

Il canile di Bogno chiede un piccolo aiuto.

Comincia a fare freddo e gli ospiti della struttura di Besozzo hanno bisogno di coperte e qualche giochino per passare il tempo.

Per generi alimentari sono graditi riso soffiato, carne in scatola, pane secco, biscotti.

Con un piccolo gesto si può aiutare molto.

Per dare una mano, il canile è aperto dalle 14.30 alle 16.30.

La struttura si trova in via Sottocampagna, per maggiori informazioni si può contattare il numero 3388807711.